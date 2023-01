Marolle wordt een echt dorp met de kerk als cultuur- en ontmoetingsplek

Eke REPORTAGE. Vaste klant Ma­kro-win­kel in Eke trakteert werknemers op glaasje bubbels: “We zijn er nog altijd voor elkaar”

Het doek is gevallen over supermarktketen Makro. Vrijdagnamiddag sloten de werknemers van de winkel in Eke (Nazareth) de deuren, nadat de laatste klanten met veelal een schamele buit nog één keer langs de kassa passeerden. Er vloeiden tranen, maar er werden nog meer knuffels, applausjes en schouderklopjes uitgedeeld. Vaste klant Yves Guyssens trakteerde het personeel op een glaasje bubbels.

