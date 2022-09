Lozer viert drie dagen kermis rond kleuterschooljte Het Hukkelpad

Omdat Lozer het al maanden moet stellen zonder dorpscafé, opent op vrijdag 23 september een pop-upcafé. Op zaterdag vindt in de straten van het dorp een rommelmarkt plaats. “Alle plaatsen zijn bezet. Het zal dus zeker de moeite lonen om langs te komen”, bedenkt Veronique De Schepper, directeur van de organiserende kleuterschool Het Hukkelpad, die samen met de Lozerkemisvrienden de kermis organiseert. Bezoekers genieten van een barbecueworst, een drankje of een taartje. “We zorgen er natuurlijk voor, dat ook de kinderen zich kunnen amuseren. We voorzien onder meer eendjesvissen, een draaimolen en schietkraam en ook ons opblaasbaar fietsparcours voor kinderen van 2,5 tot 7 jaar is open van 10 tot 16 uur”, vertelt De Schepper. Fietsparcours

Kidz on Wheelz

Op zondag kunnen de feestgangers genieten van een barbecue of afhaalmenu. Kinderen kunnen hun fietsskills testen op het Kidz on Wheelz- parcours van Cycling Vlaanderen. Op zondag is het opblaasbare parcours open van 14 tot 18 uur. “Voor elk kind is er op zondag een medaille voorzien. Daarnaast kunnen ze ook nog een fietshelm of wielertrui winnen. Op zondag is de draaimolen gratis”, geeft Veronique De Schepper nog mee.

De opbrengst van de kermis van Lozer gaat integraal naar de kleuterschool.