Linkerrijstrook versperd op E17 richting Kortrijk ter hoogte van Parking Kruisem

Zingem/Kruisem Chantal De Kimpe zwaait na 36 jaar af: “Altijd blij wanneer ik mensen kon helpen en de weg wijzen”

In het gemeentecomplex in Huise is woensdag Chantal De Kimpe feestelijk uitgezwaaid. Ze heeft 36 jaar gewerkt op de dienst Burgerzaken, waar ze diensthoofd werd. “Mijn job bestond erin om mensen te helpen en wegwijs te maken en dat schonk me veel genoegen”, vertelt ze.

11 januari