Lezers overstelpen jeugdschrijver Marc de Bel met voorstellen voor cover: “Er liggen hier 20.000 tekeningen waaruit ik moet kiezen”

‘Stoverij met frieten’ heet het nieuwste en intussen 184ste boek van Marc de Bel. Het verhaal is veertien dagen geleden uitgegeven en de eerste druk is ook al uitverkocht. “We hadden dus wel al een cover, maar samen met mijn uitgeverij kwam ik op het idee om een tekenwedstrijd te organiseren. Aan kinderen in heel Vlaanderen hebben we gevraagd hoe zij de kaft van het boek zouden tekenen. En daar hebben we een tekenwedstrijd van gemaakt. De beste tekening wil ik graag gebruiken bij een van de komende drukken”, zegt de Bel.