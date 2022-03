Landbouwers voeren actie tijdens Nokere Koerse: “Ons probleem aankaarten zonder wielerwedstrijd te verstoren”

“Bos of voedsel”, luidt de boodschap die landbouwers hebben aangebracht in de groenbemesting van een veld langs de Lange Ast in Huise. “Het is de bedoeling om met die opvallende slogan opgemerkt te worden door de wedstrijdhelikopter, want heel Vlaanderen moet weten en beseffen dat de overheid het ons en vooral de jonge boeren stilaan onmogelijk maakt om een bedrijf te runnen”, zegt Jo Vander Bauwhede van de Bedrijfsgilde.