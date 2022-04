Kruisem viert 40 jaar Euro-Kartoenale en 15 jaar cartooncentrum: “We feesten samen met de meer dan 100 gezinnen die intussen in onze buurt zijn komen wonen”

Dat Kruisem wereldwijde faam geniet als het gaat over cartoons, is ontegensprekelijk de verdienste van Rudy Gheysens. Hij is de bezieler van het eerste uur en vandaag nog altijd de drijvende kracht en voorzitter het cartooncentrum. “Het begon allemaal veertig jaar geleden tijdens de Gulden Eifeesten. Ik had toen het idee om een kleine tentoonstelling van cartoons te organiseren. En met de jaren is die uitgegroeid tot de Euro-kartoenale Kruishoutem, één van de grootste cartoonwedstrijden ter wereld”, vertelt Rudy.

Hij kreeg het zelfs voor mekaar, om in Kruishoutem een heus cartooncentrum te laten bouwen. Het Europees Cartoon Centrum (ECC) opende in 2007 de deuren.