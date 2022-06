Kleuters brengen “Tien om te Zien” in Gemeenteschool De Bosrank in Zingem

Gavere Ex-rennner Willy Van Malderghem (73) prijkt op gevel in Gavere in aanloop naar BK Tijdrijden: “Nooit gedacht dat die eer me nog te beurt zou vallen”

Op een gevel aan de Vluchtenboerstraat in Gavere is een iconisch beeld van de Gaverse renner Willy Van Malderghem geschilderd. Het beeld vormt er een blikvanger in de aanloop naar het BK Tijdrijden dat de gemeente organiseert. “Nooit gedacht dat me vijftig jaar na die legendarische Parijs-Roubaix zo’n eerbetoon te beurt zou vallen”, bedacht de renner bij de voorstelling.

17 mei