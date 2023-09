Kinderen van Vrije Basisschool De Kruin leven zich uit op nieuw en duurzaam behendigheidsparcours

Brandweer rouwt om dood van kapitein Ronny Vandewalle (63): “Toen hij zich omkleedde voor interven­tie, werd hij plots onwel”

De brandweer Vlaamse Ardennen is in een diepe rouw: in het UZ in Gent is Ronny Vandewalle (63) overleden. Hij was als beroepskracht bij de brandweer aan de slag en heeft ook jarenlang de brandweerpost in Kluisbergen geleid.