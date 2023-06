KIJK. Motorrijder knalt notariskantoor binnen: “De balie heeft de grootste schok opgevangen”

Het ongeval gebeurde in de Wannegemdorpstraat. De bestuurster van een auto wou er links afslaan om de parking van een notariskantoor op te rijden. Op dat moment probeerde een motorrijder die wagen in te halen. In een poging om te auto nog te ontwijken, sloeg de motor mee af naar links. Maar toen ging het helemaal fout: de motorrijder kon zijn tweewieler niet meer op tijd stoppen en reed dwars door de voordeur van het notariskantoor. Bij de crash raakte de motorrijder lichtgewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Op het moment van het ongeval waren in het kantoor drie bedienden aan het werk. “Het was een enorme klap. Mijn medewerkers zijn uiteraard erg geschrokken, maar bleven gelukkig ongedeerd“, zegt notaris Liesbeth Matthys, die zelf niet in het gebouw aanwezig was. De aangerichte ravage is wel aanzienlijk. Naast de voordeur sneuvelde ook een grote binnendeur in glas en metaal. En ook de balie van het notariaat is zwaar gehavend.