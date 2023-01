Jozef gaat al 65 jaar zingen op Driekoningen

Leden van het kerstverlichtingscomité gaan elk jaar op Driekoningen zingen om geld in het laatje te brengen voor de versiering op de Marolle voor de volgende kerst. Dit jaar werd één van de pioniers Jozef Dhondt gehuldigd naar aanleiding van zijn 65ste deelname aan de versiering. Hij was er al bij van in het begin, 67 jaar geleden. Door corona is er twee keer geen coronazingen geweest.