Jeroen en Veronique moeten Koffieklets Den Ommegang na vijf maanden weer sluiten: “Slachtoffer van een dispuut waarmee we zelf niets te maken hebben”

KruisemKoffieklets Den Ommegang aan de Brouwerijstraat in Kruishoutem sluit onverwachts de deuren. Vijf maanden nadat Jeroen De Coninck en Veronique De Sutter de zaak haddeen overgenomen, krijgen ze van de rechter het bevel tot sluiting. “Een drama. We zijn het slachtoffer van een zaak waarmee we zelf niets te maken hebben”, reageren ze.

Jeroen De Coninck en Veronique De Sutter namen begin mei Koffieklets Den Ommegang in Kruishoutem over van Luc Van Oost en Martine De Vlieger. Die hadden de zaak in zeven jaar tijd uitgebouwd tot één van de bekendste bruine kroegen in Kruisem.

Maar ze sleepten ook al jaren een rechtszaak met zich mee: hun buurman had het niet zo begrepen op de komst van een horecazaak naast zijn woning en diende een klacht in. De klager voerde aan dat het café groter is dan 100 vierkante meter en daardoor niet thuishoort in een woongebied. Het dispuut eindigde in de rechtbank in Oudenaarde, die de klacht verwierp. De rechter oordeelde dat de overschrijding van de oppervlakte minimaal en daarom aanvaardbaar was en sprak de eigenaar vrij: De Koffieklets mocht blijven bestaan.

Overname

Er leek dus geen vuiltje meer aan de lucht. Maar de buur besliste om tegen het vonnis beroep aan te tekenen. Daar had de rechter een heel ander kijk op de Kruishoutemse burenruzie. “De rechter vindt de lichte overschrijding van de oppervlakte wél een probleem en voert ook aan dat het achterliggende terrein in woonuitbreidingsgebied ligt. En daarover valt de rechtbank, hoewel de horecazaak zelf zich in woongebied bevindt”, licht Luc Van Oosts, raadsman Peter Van Melkebeke, het arrest toe waarin de rechter de sluiting beveelt van het café.

Quote Door een zekere graad van invalidi­teit kan ik veel werk niet aan, maar hier kon ik op mijn tempo en volgens mijn mogelijkhe­den aan de slag. Van de ene dag op de andere zitten we zonder inkomen en zonder enig perspec­tief Veronique De Sutter, Uitbaatster Koffieklets Den Ommegang

Niets verzwegen

De gewezen uitbater, die het gebouw verhuurt, reageert verbaasd. “Natuurlijk wist ik dat de buur zou blijven moeilijk doen. Ik heb dit voor de nieuwe uitbaters ook niet verzwegen: het staat zelfs in het huurcontract. Maar dat het zo zou uitdraaien, had natuurlijk niemand verwacht, vooral omdat de rechter in Oudenaarde ons gelijk had gegeven”, reageert Luc Van Oost.

Volledig aan de grond

“Voor ons is dit een onvoorstelbaar drama, zowel financieel als mentaal”, zegt uitbaatster Veronique De Sutter zwaar aangeslagen. “Wij hebben al ons geld en onze energie hierin geïnvesteerd. Het café draait goed, de klanten zijn tevreden en ik had hier eindelijk een werk gevonden dat op mijn lijf geschreven was. Door een zekere graad van invaliditeit kan ik veel werk niet aan, maar dankzij de hulp van mijn man en kinderen kon ik hier wel op mijn tempo en volgens mijn mogelijkheden aan de slag. Van de ene dag op de andere zitten we zonder inkomen en zonder enig perspectief. Hoe het met ons verder moet? Ik heb geen idee. Wij zijn nu het slachtoffer van een zaak tussen twee andere partijen. Eind deze maand gaat De Koffieklets op slot. Wij hebben niets meer. Ik weet niet eens of we hier zullen kunnen blijven wonen”, besluit Veronique.

