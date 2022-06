In heraangelegde wijk “De Gavers” stroomt nog amper regenwater weg: “We laten het ter plaatse infiltreren in bloemenrijke wadi’s”

In De Gavers heeft de gemeente niet alleen de straat en de riolering aangepakt: ze maakte er ook een project van vergroening en ontharding van.

De gemeente legde in de wijk een gescheiden riolering aan, waardoor al het afvalwater naar een zuivering gaat. Dat gebeurt vandaag bij elke heraanleg van rioleringen. Maar in De Gavers ging het gemeentebestuur van Kruisem nadrukkelijk een stap verder op vlak van infiltratie van regenwater. Dat vloeit niet langer weg in afvoerbuizen, maar kan de grond indringen.

“Zo bestrijden we droogte en lage grondwaterstanden. Daarom legden we dus een gescheiden riolering aan en koppelden we alle woningen af. Concreet betekent dit dat alle woningen gescheiden werden aangesloten. De aannemer organiseerde dat zodanig, dat het regenwater op privaat domein infiltreert. Op die manier proberen we elke regendruppel ter plaatse te houden”, legt schepen van Openbare Werken Robrecht Bothuyne (CD&V) uit.