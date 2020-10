Huisarts uit Ouwegem die mogelijk 105 patiënten heeft besmet, krijgt steun van Facebookgroep: “Misschien start ik praktijk toch weer op”

Het landelijke Ouwegem verkeert nog in shock nadat hier zaterdag bekend is geraakt dat meer dan honderd bewoners van het dorp misschien door het coronavirus zijn besmet. Ze moesten zaterdag en zondag halsoverkop een coronatest ondergaan in een testcentrum dat de gemeente in allerijl had ingericht. Niet alleen collega-artsen en zelfs virologe Erika Vlieghe, reageerden vol onbegrip op de arts uit Ouwegem die zonder mondmasker patiënten had behandeld: vooral op sociale media waren sommige reacties snoeihard. De betrokken huisdokter vertelde dat hij ook al telefonisch met de dood was bedreigd.