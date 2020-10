Huisarts in Kruisem besmette mogelijk ruim honderd patiënten door geen mondmasker te dragen: gemeente laat iedereen snel testen

Het gemeentebestuur van Kruisem en de medisch experte van de eerstelijnszone Covid-19 Vlaamse Ardennen hadden eerder al de beslissing genomen om een extra testcentrum in te richten, nadat de coronacijfers in de gemeente plots een flinke klim namen.

Pas deze ochtend is daarvan de mogelijke oorzaak aan het licht gekomen: verschillende van de al geteste inwoners blijken allemaal patiënten te zijn van dezelfde huisarts L.G (68). Die heeft enkele dagen geleden niet alleen zelf een positieve test afgelegd, ook heeft hij de voorbije weken consultaties uitgevoerd zonder daarbij de nodig maatregelen te nemen. Volgens patiënten droeg de arts zijn mondmasker niet of verkeerd.

Dokter Farah Vansteenbrugge, die als medisch experte samen met medewerkers van het Vlaams Agentschap Volksgezondheid en de gemeentelijke noodplanningscoördinator de actie coördineert, reageert ontzet. “Het is onbegrijpelijk en ronduit schandalig dat een huisarts zo onzorgvuldig is kunnen zijn. Als dokter heb je toch ook een belangrijke voorbeeldfunctie. Onze artsen en verpleegkundigen hebben het al zo zwaar om deze crisis in te dijken.”

“Het niet volgen van de mondmaskerrichtlijn is in deze tijden onbegrijpelijk en onverantwoord”, zo reageert ook burgemeester Joop Verzele (CD&V). “De huisarts is zich dan ook bewust van de feiten. Samen met Agentschap Volksgezondheid en de medische experte volgt onze noodplanningscoördinator de situatie op de voet. Nogmaals willen we iedereen oproepen om de maatregelen strikt te volgen, we kunnen ons nu geen onzorgvuldigheid veroorloven”, besluit Verzele.