Home Sint-Petrus maakt plaats voor nieuw bouwproject: “Gemeente vernieuwt ook serviceflats”

Kruisem Nieuw zorgcen­trum voor 150 bewoners staat niet los van de buurt: “Met sociaal restaurant en verbin­dings­wer­kers maken we contact met de wijk Marolle”

Aan de Passionistenstraat in Kruisem neemt de vzw Vijvens in mei de ‘Campus Waegebrughe’ in gebruik. Er komt een woonzorgcentrum voor 150 bewoners, allen 75+. “Onze woonvoorziening zal niet los staan van de wijk. Twee verbindingsfiguren moeten zorgen voor een wisselwerking met de andere bewoners van de Marolle. Ook via een sociaal restaurant waar iedereen welkom is, maken we een link met de buurt en verenigingen”, voorziet directeur Rita Vande Moortele.

22 maart