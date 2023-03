Heuvelheem gooit deuren op en toont nieuwe Kaffee Théresine

Van de Romeinen tot de indu­striële revolutie: ontdek ‘Het Verhaal van Vlaanderen’ in deze 6 musea in de regio Gent

‘Het Verhaal van Vlaanderen’ is verteld. Tom Waes bracht tien zondagen lang de geschiedenis weer tot leven. Zin om zelf nog wat dieper te graven? In de regio Gent vind je heel wat interessante musea waar je meer ontdekt over de geschiedenis van de streek en bij uitbreiding van heel Vlaanderen. Van de Gallische Hoeve tot het Industriemuseum: hier beleef je het verleden van dichtbij.