Herdenking Wapenstilstand in alle deelgemeenten

De huldiging in Zingem begint om 8.45 uur aan het monument van de 3de Jagers te voet op de brug in Zingem. Dan volgen het monument aan de kerk in Zingem (9 uur), het monument aan de kerk in Ouwegem (9.45 uur), de kerk van Huise (10 uur).

De huldiging in Kruisem begint om 8 uur bij het monument aan de kerk van Nokere. Dan volgen de plechtigheden aan de kerk van Kruishoutem (8.45 uur), de begraafplaats in Kruishoutem (9 uur), de kerk in Lozer (9.15 uur), de kerk in Wannegem (9.30 uur), de kerk in Lede (9.45 uur) en de kerk in Huise (10 uur).

In de kerk van Huise is er om 10.30uur een herdenkingsmis. Aansluiting vindt in het gemeentecomplex een receptie plaats.