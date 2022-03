Handleiding voor renners om obstakels te vermijden en 51 agenten moeten veiligheid op Nokere Koerse garanderen

WORTEGEM-PETEGEM Zondagjog­ging Elsegem sloot het woelige 42ste seizoen af: “We zijn ondanks alles blijven lopen en vanaf 13 november doen we dat opnieuw”

In het Domein de Ghellinck in Wortegem-Petegem sloot Zondagjogging Elsegem het 42ste seizoen af. Dat ging opnieuw niet gepaard met de gebruikelijke huldiging van de deelnemers. Maar de hoop is groot dat het in het 43ste seizoen weer kan zoals voorheen, zestien zondagen lang.

27 februari