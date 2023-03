Gulden Eifeesten nieuwe stijl met verkiezing Eikoningin en Eierboer in één show: “Moderner en met een pak straffe artiesten”

Het is dit jaar de 67ste keer, dat Kruishoutem zijn Gulden Eifeesten beleeft. Na twee minderen jaren door corona en na de verwelkoming van nieuw bloed, lijkt het organiserende comité te herademen. “Uiteraard met respect voor de tradities die we niet overboord zullen gooien, hebben we het feestprogramma aangepast. Het is wat moderner”, zegt Joop Verzele, voorzitter van het Comité Gulden Eifeesten. Een van die vaste waarden is de paasfuif op vrijdagavond. “Die traditionele paasfuif loopt in samenwerking met Chiro Singa die voordien de Bodega organiseerde en krijgt een nieuwe naam: het wordt de “Bodega Deluxe Paasfuif”, met optredens van Lambicious, Employerz, 5NAPBACK, MC Captain Sound System en Simplex”, kondigt Verzele aan.