Grote corona-uitbraak bij pluimveeslachterij Nollens in Kruisem: 68 van de 200 werknemers besmet

Oudenaarde LEKKER LOKAAL: Souplesse+ brengt een niet zo alledaagse lunch aan huis

13 maart De meeste restaurants richten zich met hun takeaway vooral op gezellig thuis tafel in het weekend en koken alleen tegen het einde van de week. Voor wie tijdens de week een lunch wil halen of laten leveren, is er gelukkig de foodbar Souplesse+ in Oudenaarde. Eens testen waar dat plusje voor staat. Lees hier meer restaurantrecensies.