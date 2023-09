Oeps! Parking langs E17 in Nazareth krijgt ongewild nieuw laagje verf nadat vrachtwa­gen lading verliest

De parking langs de E17 in Nazareth, in de richting van Gent, is deels afgesloten nadat een vrachtwagen uit Litouwen een deel van zijn lading verf verloor. Het verlies van de lading gebeurde al enkele dagen geleden, maar door de hevige regenval is de verf nu beginnen uitlopen.