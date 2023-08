Vrank en Vrij organi­seert rommel- en antiekvei­ling

De koninklijke harmonie ‘Vrank en Vrij’ uit Nazareth organiseert op vrijdag 18 augustus een rommel- en antiekveiling. In cc Het Centrum verkoopt Vrank en Vrij per opbod allerhande geschonken voorwerpen en goederen ten voordele van de jeugdwerking van de harmonie. Er zijn geen veilingkosten en goederen zijn te bezichtigen van 18 tot 19 uur. De veiling start om 19 uur en de toegang is gratis.