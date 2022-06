Gemeenteschool De Bosrank pikt bollebozen uit de les voor bijkomende uitdagingen: “Extra oefeningen in de klas, dat blijven wij niet leuk vinden”

Haaltert Restotip. Taverne Metje Maria: Rustig genieten van een kleine hap in een warme, huiselijke sfeer

De nieuwe taverne ‘Metje Maria’ opende half april de deuren in de Hoogstraat in Haaltert. Je kan er genieten van een ontbijt, lunch of koffie en dessert in een rustige omgeving met veel nostalgie naar grootmoeders tijd. Meer restotips vind je in ons dossier.

10 juni