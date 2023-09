Gemeente voorziet uitgebreide communicatiecampagne over PFAS-vervuiling: “Bodemonderzoek bij elke vergunningsaanvraag in risico-gebied”

Er komt een uitgebreide informatiecampagne over de PFAS-vervuiling op enkele site in Kruishoutem. “We streven naar maximale transparantie en verwachten daarom ook duidelijk informatie van Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), zeggen de Kruisemse burgemeester Joop Verzele en milieuschepen Kristof Callens. Bij elke nieuwbouwaanvraag in risicozones moet er voortaan een bodemonderzoek gebeuren.