Gemeente verjaagt wielertoeristen op ludieke manier van voetpad op Nokereberg

Nazareth 2 Fabiola speelt hits in cc Nova

2 Fabiola bouwt op vrijdag 2 december een dansfeestje in cc Nova in Nazareth. De populaire danceband bestaat nu bijna 20 jaar en is terug van nooit weggeweest. Van Tomorrowland over Ibiza tot onder andere Namibië en Libanon, overal brengt Patje Krimson topentertainment met klassiekers zoals Lift U Up, I’m on Fire, Magic Flight, Flashback, She’s after my piano, Freak Out en House of Doom. Als opwarming voor dit concert zijn er nog dj-sets van Pat Krimson, Michiel Cnudde & Da Rick en POMBAK. Meer info via www.popallure.be.

22 november