Gemeente schakelt straatverlichting voortaan elke nacht uit: “Besparing van 395.000 euro”

Fluvius zal de openbare verlichting langs de gemeentewegen en de monumentenverlichting in Kruisem volledig doven tussen 23 uur en 6 uur en dit 7 dagen op 7. De maatregel zorgt volgens het gemeentebestuur voor een jaarlijkse besparing op de elektriciteitsfactuur van ongeveer 59 % of 395.000 euro. De verlichting langs de gewestwegen blijft wel aan tijdens deze uren.

Bovenop andere maatregelen

Het doven van de straatverlichting komt boven op een aantal andere maatregelen die de gemeente al nam in het kader van energiebesparing. In de lokalen van de gemeentelijke administratie bedraagt de temperatuur maximaal. 20°C (voorheen 22°C). In de gangen, bergingen, sanitair is de temperatuur hoogstens 16°C. In andere gebouwen die de gemeente beheert, waaronder de gemeenschapscentra werden de temperaturen ook naar 20° C gebracht bij activiteiten en naar 16° wanneer geen activiteiten zijn.