Gemeente leert inwoners werken met AED-toestel

Hoofdzaak bij een hartstilstand blijft reanimeren. De AED is daarbij een hulp. De opleiding die de gemeente organiseert, is een basiscursus waarvoor geen voorkennis vereist is.

Iedereen mag een AED-toestel gebruiken wanneer iemand een hartstilstand krijgt. De grootste fout die mensen in noodsituatie maken, is het toestel laten hangen, omdat ze bang zijn iets verkeerd te doe.

De gemeente organiseert daarom een opleiding. Er is nog één sessie op donderdag 30 maart in de sporthal aan de Woestijnestraat 13 in Kruishoutem. Aanvang om 19 uur.

De opleiding is geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar. Inschrijven gebeurt bij de sportdienst op het telefoonnummer 09/383.62.31 of met een mail naar sport@kruisem.be.