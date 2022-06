Gemeente Kruisem vraagt op twee gespreksavonden mening van inwoners over mogelijke fusie met Oudenaarde, Kluisbergen en Wortegem-Petegem

Een studie brengt op dit moment de kansen en de risico’s van een gemeentefusie in kaart. Maar ook de stem van de inwoners is belangrijk in deze denkoefening, zo klinkt het. In mei liep een burgerbevraging om te peilen wat er leeft over dit onderwerp. De volgende stap is een gespreksavond waar het gemeentebestuur van Kruisem gaat peilen naar de verwachtingen van burgers ten aanzien van de dienstverlening van hun gemeente: wat gaat goed, wat kan beter? En kan een sterkere samenwerking tussen gemeenten een antwoord zijn op die verwachtingen?

Na de online burgerbevraging in mei is het nu tijd voor dialoog in de vorm van gespreksavonden.