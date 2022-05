Gemeente bestrijdt sluipverkeer in Kruishoutem met tidelijke eenrichtingsstaten en snelheidsbeperking

Sinds de start van de werkzaamheden aan het afrittencomplex E17 in Waregem blijken veel chauffeurs de kleinere wegen in Kruisem te gebruiken als omleiding. Vooral in de driehoek E17 – Waregemsesteenweg – Olsensesteenweg is dit een probleem: doordat die wegen niet geschikt zijn voor druk of dubbel verkeer, ontstaat er schade aan de straten en de bermen.

Eenrichtingsverkeer

Daarom komt er tijdelijk eenrichtingsverkeer en een snelheisbeperking van 50 kilometer per uur in de Herlegemstraat (tussen Spinnewielstraat en Waregemsesteenweg) in de richting van Waregemsesteenweg, de Spinnewielstraat in de richting van Herlegemstraat, de Meirestraat (tussen Spinnewielstraat en Waregemsesteenweg) in de richting van Waregemsesteenweg, de Stokstraat (tussen Dertienveldekensweg en Waregemsesteenweg) in de richting van Spinnewielstraat, de Ijzerbergstraat in de richting van de Waregemsesteenweg en de Groenenweg in de richting van de Olsensesteenweg.

Ook in de Varkenskotstraat, Dertienveldekensweg en Wandelstraat is de maximaal toegelaten snelheid tijdelijk 50 kilometer per uur.