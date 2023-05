Geen drinkwater als gevolg van werkzaamheden

MIJN STAD. Maarten Galland (30) wil in Oudenaarde graag nog meer leven in de brouwerij: “Als we niet vernieuwen, valt het stil”

Hij heeft een lerarendiploma op zak, maar koos al snel om full-time dj te worden. Leven in de brouwerij brengen was van Maaten Galland al het motto toen hij nog op de middelbare school zat. Intussen heeft hij in Oudenaarde tal van activiteiten georganiseerd en speelt zijn professionele leven zich helemààl af in een Brouwerij. De uitbater van Odnar vertelt over zijn verbondenheid met Oudenaarde, waar volgens hem nòg zo veel meer zou kunnen.