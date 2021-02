Geen celstraf, wel vrijspraak voor huisarts die zonder mondmasker patiënten ontving

Nazareth Alerte buur merkt brand op tijdens dutje van bewoner: huis onbewoon­baar maar geen gewonden

24 januari Een alerte buur van van een huis in Zuiderbiesten 8 in Nazareth heeft zaterdagnamiddag erger voorkomen toen hij dikke rook vanonder het dak zag komen rond 15.30 uur door een brand. Hij waarschuwde de bewoner die net een dutje deed en niks in de gaten had van de brand. De schade aan het huis is helaas wel groot. De bewoner wordt opgevangen bij familie of vrienden.