Eric Baranyanka brengt muziektheatervoorstelling “De Zwette” over getraumatiseerde jeugd

Eric Baranyanka ken je misschien als de eerste zwarte zanger van de KetnetBand. Maar het artistiek verhaal van Baranyanka reikt veel verder. Hij is een ware artistieke duizendpoot. In ‘De Zwette’ vertelt Eric over zijn traumatiserende jeugd en zijn relatie met zijn twee moeders. Van zijn Afrikaanse afkomst tot zijn jeugdjaren in Lembeek: Baranyanka vertelt het verhaal op zijn manier. Het gaat ook over zijn ontdekking van het fenomeen racisme, toen hij ineens niet meer de zwette was maar een zwette werd. Tussen zijn verhalen door brengt hij liedjes die zijn leven kleurden.

Piano en percussie

Met zijn kompanen Steven Jacobs op piano en Michel Bazzoni op percussie brengt hij een boeiende, grappige, soms droevige muziek- en vertelshow.

Het is een organisatie van het gemeentebestuur en de GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) met de steun van provincie Oost-Vlaanderen.