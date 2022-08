Eerste mini-muziekfestival Muziek@Weytic op hoeve in Kruishoutem

Deinze/Oostende Turnmara­thon voor acrogymnas­te Lilou (12) die zwaarge­wond geraakte na verkeerson­ge­val: “We willen tonen dat we er voor haar zijn”

Twaalf uur turnen voor acrogymnaste Lilou Hens (12) die het nooit meer zal kunnen. Met deze actie wil gymnastiek- en ropeskippingclub Sportac86 Deinze het meisje uit Oostende, dat eind juli gewond geraakte na een zwaar verkeersongeval in Zuid-Afrika, een hart onder de riem steken. “Alle gymnasten, maar ook recreanten zijn welkom om mee te turnen. Zo tonen we aan Lilou en haar gezin dat we er voor hen zijn”, zeggen organisatoren Maïté Everaert (23) en Hanne Vanden Berghe (25).

23 augustus