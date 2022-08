Eerste mini-muziekfestival Muziek@Weytic of hoeve in Kruishoutem

Sint-Lievens-Houtem TERRASTIP. Flip Bar: ideaal voor zwoele zomeravon­den

In de tuin van de pastorie in Bavegem vind je Flip Bar. In deze zomerbar kan je nog tot half september genieten van een cocktail, hapjes en een spitburger. Voor fietsers en wandelaars is Flip Bar de ideale locatie om even te verpozen. Wij gingen de sfeer opsnuiven.

11 augustus