Eerste dartstoernooi voor duo’s in De Volkskring in Zingem

Kruisem Deinse­steen­weg krijgt nieuw wegdek, fiets- en voetpaden, dubbele riolering en hoppinpunt

De gemeente Kruisem en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Oost-Vlaanderen slaan de handen in elkaar om de Deinsesteenweg te vernieuwen. En dat wordt een immens werk: over een traject van 4 kilometer zijn niet alleen het wegdek, maar ook de riolering te vernieuwen. Ook de aanleg van fiets- en voetpaden is in de plannen voorzien.

10 juni