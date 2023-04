Een dag geen leidingwater door werkzaamheden

Hoge nood aan pleeggezin­nen voor kinderen uit leefgroep: “Belang­stel­ling is groot maar weinigen zetten de stap”

Pleegzorg Oost-Vlaanderen en Vzw Amon werken in Zuid-Oost-Vlaanderen samen om kwetsbare kinderen een plekje naast de leefgroep te bieden. “Jeugdhulporganisaties merken echter op dat de zoektocht naar kandidaat-pleeggezinnen niet eenvoudig is ondanks de grote interesse in het project", stelt Anneleen De Roo, regiodirecteur bij Pleegzorg Oost-Vlaanderen vast.