Drie jaar cel gevraagd voor messensteker die vond dat zijn moeder en zus werden beledigd: “In Afghanistan kun je daarvoor gedood worden”

De man, die al eerder werd veroordeeld wegens diefstal met geweld, gaf een toenmalige Afghaanse vriend op 12 december vorig jaar drie messteken in de rug omdat die de moeder en zus van de dader had beledigd. “In Afghanistan kan je daarvoor worden gedood”, zo luidde het bij zijn aanhouding.

Toch argumenteerde de advocaat van de beklaagde dat iemand doden niet de bedoeling was geweest. “Het was om te beginnen mijn cliënt die redenen had tot klagen. Hij ging immers bij het slachtoffer aanbellen omdat die hem nog geld schuldig was. Mijn cliënt werd daarop beledigd en bedreigd met een mes. Toen hij zijn belager het mes afnam, bleef die hem slaan. Daarom heeft hij, bij wijze van zelfverdediging, inderdaad drie keer gestoken met een keukenmes dat eerst werd gebruikt door het slachtoffer. Eigenlijk zou die op het beklaagdenbankje moeten zitten want hij heeft de incidenten uitgelokt. Bij mijn cliënt was er nooit enige intentie om te doden.”

Openbaar aanklager Nicolas Debruyne had het verhaal niet op die manier begrepen. Hij zag geen spatje schuldinzicht bij de beklaagde en nog minder normbesef dat strookt met de waarden van ons land.

Daarom werd door het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf gevorderd van drie jaar. De uitspraak valt op 6 mei.