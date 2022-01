Drie auto’s en voorgevel vernield bij ongeval in Zingem: “Ze haalden pintjes boven en schepten op over hun snelheid...”

Zingem/GavereOp de gewestweg N60 in Zingem is zaterdagavond een indrukwekkend ongeval gebeurd. Een automobilist verloor de controle over het stuur, met als finale balans drie vernielde wagens en een zwaar gehavende voorgevel. Dat er geen gewonden vielen, is een klein wonder. Maar de bewoners van het huis, die ook eigenaar van twee van de drie vernielde wagens zijn, trokken vooral grote ogen toen ze de reactie van de automobilist en zijn inzittenden zagen.