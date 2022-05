Door storm vernielde boom herleeft als... speeltuintje

Kruisem Basis­school De Keimolen onthult haar eigen Kei-ra­van: een cadeau van dankbare ouders

In de basisschool GO! De Keimolen in Kruishoutem hebben de kinderen een opmerkelijke caravan in gebruik genomen. De Kei-ravan wordt een plek waar kinderen tot rust kunnen komen als ze het even moeilijk hebben. De renovatie van de caravan is een cadeau van ouders van een leerlinge van het zesde jaar. “Wij zijn de school heel dankbaar voor de bijzondere zorg die onze dochter nodig heeft en hier ook krijgt”, motiveren ze.

15 januari