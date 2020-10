Dokter die zonder mondmasker mogelijk 100 patiënten besmette: “Dom van me, maar ik wilde enkel mensen helpen”

De Lijn zet ook bussen van autocarbe­drij­ven in voor schoolver­keer tussen Kruisem, Waregem en Oudenaarde

5 oktober Voortaan zet De Lijn ook in Kruisem reisbussen van privébedrijven in op bepaalde drukke lijnen in de ochtend- en avondspits. Dat moet vermijden, dat reizigers te dicht op elkaar zitten of staan.