Dog’s Barrel zamelt honden- en kattenvoer in voor Oekraïne: “Laat ons ook de huisdieren in dit zwaar getroffen land niet vergeten”

Kruisem/Deinze/De Pinte/Sint-Martens-Latem/Waregem“Ook de huisdieren en asielen in Oekraïne lijden zwaar onder de oorlog in Oekraïne. Daarom zijn we een inzamelactie begonnen van vooral voeding voor honden en katten”, zegt Peter Santens. Hij is uitbater van de hondenopvang Dog’s Barrel in Kruishoutem en de initiatiefnemer van de almaar groter wordende hulpactie Paws voor Oekraïne .

“Dieren zijn in tijden van crisis vaak de vergeten slachtoffers. Eigenaren van huisdieren worden gedwongen om hun huisdier in de steek te laten. Dat is wat nu ook in Oekraïne gebeurt”, motiveert Peter waarom hij een actie op poten heeft gezet.

Al twee vrachtwagens

“We zijn een tweetal weken bezig en de respons is al heel groot. Zelfs mensen die niet eens zelf een huisdier hebben, zijn al honden- of kattenvoer gaan kopen om aan onze actie te schenken. De solidariteit is formidabel. We hebben al twee vrachtwagens kunnen vullen en beginnen nu aan de derde”, vertelt Peter best wel trots.

Naar Polen en Oekraïne

Voor het transport en het bezorgen van de dierenvoeding werkt Paws voor Oekraïne samen met de Nederlandse organisatie House of Animals. “Zij bevoorraden asielen in Polen en in Oekraïne en helpen ook vluchtelingen die mét hun dieren in Polen zijn terechtgekomen”, legt Peter uit.

Inzamelpunten

Wie Paws voor Oekraïne wil steunen, kan honden- of kattenvoeding afgeven bij Dog’s Barrel aan de Steenweg op Deinze 38 in Kruisem, in de vestigingen van MaxiZoo in Waregem, Lochristi en Sint-Martens-Latem, in de dierenartspraktijk Healthy Paws in De Pinte, in de Carrefour Express in Astene en Total in Deinze.