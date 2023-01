De Keimolen krijgt een smak geld om campus te vergroenen: “We kunnen droom van de kinderen waarmaken”

Kruishoutem Roger viert 100ste verjaardag: “Oud word je niet door stil te zitten”

In het gemeentehuis van Kruisem is Roger Cnudde feestelijke ontvangen. Daar was een goede reden voor: de gepensioneerde kippenkweker is 100 jaar. Roger is ook nog de enige nog levende oudstrijder van de gemeente.

15 januari