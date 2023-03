De Flandriens starten nieuw seizoen in een gloednieuwe outfit

“Onze club is ooit ontstaan vanuit de seniorenvereniging Okra. Ik herinner me dat we met zeven mag gestart zijn. Intussen is WTC De Flandriens een vereniging op zich en tellen we twintig wielertoeristen”, vertelt Nest Bauters, voorzitter en mede-oprichter van de sportieve seniorenvereniging.

Nieuwe helmen

“Elke week rijden we op dinsdag een rit van een 50 à 55 kilometer. We starten aan ons lokaal, het café t’ Optimistje in Kruishoutem. Stoppen doen we onderweg niet: we drinken iets achteraf”, vertelt Nest.

De start van het twaalfde seizoen kreeg een feestelijk tintje. Bij fietsenhandelaar en sponsor Gunther Vandeputte in Zingem kregen de heren een nieuwe outfit aangemeten en de uitbaatster van hun clublokaal had voor nieuwe fietshelmen gezorgd.