D’ Ouwegemse Fluitjesfeesten vieren dertigste verjaardag met overvol programma

De voorstelling van het kermisprogramma ging gepaard met een plechtig moment: comitévoorzitter Erik Michels en Kruisems burgemeester Joop Verzele onthulden de gedenkplaat bij het beeld Meisje met Fluitje. Het kunstwerk van wijlen Hubert Vanderdonck, dat oorspronkelijk aan het café De Welkom stond, is na de vernieuwing van de dorpskom van Ouwegem naar het pleintje aan de Griffel verhuisd. Maar een echte herinhuldiging had het nog niet gekregen. Aan de vooravond van de Ouwegemse Fluitjeskermis maakten ze daar in Ouwegem toch maar eens werk van.