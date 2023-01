Chantal De Kimpe zwaait na 36 jaar af: “Altijd blij wanneer ik mensen kon helpen en de weg wijzen”

Ze was de afgelopen 36 jaar als ambtenaar van de burgerlijke stand aanwezig bij zo goed als elk huwelijk, maar ook voor alle andere belangrijke passages in hun leven kwamen de inwoners van Zingem (en na de fusie van heel Kruisem) bij Chantal terecht. “Burgerzaken vervult in het gemeentehuis de belangrijkste loketfunctie: je komt hier om een geboorte aan te geven, om een identiteitskaart of rijbewijs aan te vragen, voor een huwelijk, een overlijden en zoveel meer. Het maakt dat ik heel veel mensen in de gemeente ken en geeft me ook het gevoel dat ik velen ook heb kunnen helpen. Ik was altijd blij als ik of iemand van mijn dienst mensen kon helpen en de weg wijzen. De administratie wordt almaar complex. Ik vind: het is aan ons om het voor de inwoners duidelijk te maken”, vertelt Chantal.