BV’s veilen ervaringen voor Rode Neuzen Dag: laat Stan Van Samang je tuin opruimen of ga racen tegen Klaasje Meijer

De veiling Kop Op is een idee en initiatief van Kelly D’herde. Het is intussen de derde keer dat ze het evenement organiseert. “Rode Neuzen Dag staat sinds 2015 op de Vlaamse kalender. De voorbije edities zetten we ons met ‘Kop Op’ in voor de weerbaarheid van onze jongeren. In de drie jaar dat we actief zijn, hebben we aan Rode Neuzen Dag al maar liefst 60.000 euro kunnen schenken”, vertelt Kelly.