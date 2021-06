Besmette Mariska (45) overweldigd door solidariteit van collega’s bij brandweer: “Hartverwarmend, want van overheid krijg ik niets”

Het minste wat je van Mariska Van Assche kan zeggen, is dat ze altijd al een bezige bij is geweest. Naast haar werk als vrachtwagenchauffeur is ze ook actief als vrijwilligster bij de brandweerpost Kruisem. “Ik ben korporaal bij de brandweer en werk ook als vrijwilligster bij de ambulancedienst van de Brandweerzone Vlaamse Ardennen”, vertelt ze.

Het was een ziekenwageninterventie in oktober vorig jaar, die het leven van Mariska helemaal op zijn kop heeft gezet. “Ik deed een ambulancerit met een slachtoffer van wie helemaal niet verwacht was dat hij aan corona leed. Uiteindelijk bleek dat wel zo te zijn en raakte ook ik besmet. Ik ben zwaar ziek geworden en moest naar het ziekenhuis. Nadat ik uit de kliniek werd ontslagen, is alles weer herbegonnen. Mijn longen waren zodanig aangetast dat ik in ademnood kwam en terug naar de kliniek moest. We zijn nu zoveel maanden verder en ik kan nog altijd amper stappen”, getuigt Mariska.