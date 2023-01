Bart laat ontslagen Makro-personeel een maand lang gratis frietjes eten: “Ik wil voor hen iets terugdoen”

Eke/Nazareth Raf en Petrocsja openen eerste B&B van Nazareth: “Scholen uit heel Vlaanderen leverden meubels, alleen de bedden zijn nieuw”

In de Ten Edestraat 33 in Eke openen Raf Missorten (52) en zijn vrouw Petrocsja De Vliegher (52) op vrijdag 6 januari de eerste erkende bed and breakfast van de gemeente Nazareth. De rode draad door hun leven en hun B&B Houten Huis is... het onderwijs. “Na een uur hadden we al een reservatie van Italianen voor de Ronde van Vlaanderen”, zegt Raf.

27 december