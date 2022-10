Baron en barones zwaaien exclusief deuren van hun kasteel open: “Ook wij voelen energiecrisis. We hebben dit jaar nog geen druppel stookolie gekocht”

Gavere Terminaal ziekeAgnes (72) in de watten gelegd op Dag tegen Kanker: “Elke dag is een cadeau, maar deze nog iets meer”

Agnes Ollivier (72) ut Gavere is donderdag ter gelegenheid van de Dag tegen Kanker flink in de watten gelegd door Think Pink en Whirlpool. In een foodtruck kwam ‘Madam Bakster’ fijne gerechtjes bereiden voor Agnes en haar gezin. En een huishoudster kwam de borstkankerpatiënte voor één dag alle huishoudelijke taken uit handen nemen. “Wat een heerlijke verrassing. Ik voel met vandaag ongelooflijk gelukkig en dankbaar”, reageerde de vrouw.

20 oktober