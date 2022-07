Auto over de kop na aanrijding aan ’t Peerdeken in Zingem

Het ongeval gebeurde net voorbij het kruispunt ’t Peerdeken in de richting Oudenaarde.

Een personenwagen botste tegen het achterwiel van een terreinwagen en sloeg daarna over de kop. De wagen kwam ondersteboven op het wegdek terecht. De bestuurder kon op eigen kracht uit zijn wagen klauteren en bleek slechts lichtgewond. Als gevolg van het ongeval moet het verkeer in de richting van Oudenaarde over één rijstrook, waardoor het aanschuiven is.